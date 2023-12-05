Вигорів майже вщент: окупанти вдарили ракетами С-300 по гуманітарному центру

Росіяни продовжують атакувати українські міста. Вчора, 4 грудня, окупанти скерували дві ракети С-300 на житловий квартал у Херсоні.

Противники завдали удару по гуманітарному центру в Херсоні.

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Що відомо про удар ракетами від окупантів

Мрочко зазначає, що одна ракета влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будинки. На щастя, в результаті атаки ніхто не загинув.

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Така тактика і стратегія країни-терористки у війні проти українського народу,

– зазначив глава Херсонської ОВА.



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