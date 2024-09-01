Врятував собаку, а згодом рятувався сам: щемкі історії харків'ян після жахливого обстрілу

Вдень 1 вересня Росія завдала масованого удару по Харкову. Росіяни атакували торговий центр, Палац спорту та житлову забудову. Містяни з жахом згадують деталі атаки.

Деяким дивом вдалося вижити, а дехто – рятував постраждалих від страшного обстрілу Харкова. Історії місцевих, які пережили масовану російську атаку, розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Порятунок дідуся

Пані Валентина під час російської атаки була на роботі. Одразу після вибуху вона спустилась до метро. Однак фактично одразу росіяни вдруге атакували Харків.

"Ми сюди заскочили і стався ще більший вибух. Люди поранені, в крові, стоїть крик...", – поділилась страшними деталями пані Валентина.

Наслідки удару росіян біля ТЦ / 24 Канал, Анна Черненко

Загалом росіяни завдали 10 ударів по місту. Кілька з них – по Харківському палаці спорту. Оперативна робота рятувальників та волонтерів врятувала життя багатьом з тих, хто перебував як у комплексі, так і поруч із ним.

Був поранений дідусь, на вигляд років 60 – 65. У нього було поранення в ноги. Але все нормально, жити буде – стабілізували, швидка його забрала. Він сидів у сквері, метрів 5 від епіцентру вибуху,

– розповів Володимир, волонтер.

Перші хвилини після удару по Палацу спорту у Харкові / 24 Канал, Анна Черненко

Щемка історія про собаку з Куп'янська

Під російськими обстрілами опинився також приватний сектор, одразу неподалік торгового центру, де також відбувся вибух. Кореспондентка 24 Каналу поспілкувалась з чоловіком, якому дивом вдалося вижити.

Коли був перший вибух, я вийшов з дому. А коли повертався, був другий вибух. Почало бити прямо по будинку, (осколок – 24 Канал) потрапив по нозі. Я злякався і поліз у погріб біля сараю. Подзвонив сину і почув, як щось затріщало. Я виліз з погреба і побачив, як сарай вже горить,

– розповів пан Валерій.

Коли приїхали пожежники, пан Валерій одразу їм повідомив, що у будинку є собака. Чоловік самостійно намагався витягнути домашнього улюбленця, однак від переляку той забився в куток і не давався на руки. На щастя, пожежникам вдалося витягнути собаку. Як з'ясувалося, у кокер-спанієля Арчі також нелегка доля.

"Його мені привезли з Куп'янська. Подзвонила знайома і сказали, що сусіди кинули собаку. З нею потрібно гуляти, а через хворі ноги знайома не могла. Я їй кажу: "Я ж за нею у Куп'янськ не поїду", але вона відповіла, що мені її привезуть волонтери. І справді привезли", – поділився щемкою історією пан Валерій.

Зауважимо, що кількість постраждалих від атаки по Харкову станом на 18:00 зросла до 44. Семеро з них — діти. Найменшому потерпілому – всього три місяці, у нього гостра реакція на стрес.