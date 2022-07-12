У якому стані діти, що постраждали внаслідок масового обстрілу Харкова

12 липня 2022 , 09:37
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Олега Синєгубова

11 липня росіяни вкотре здійснили цинічну атаку на Харків. Вони вдарили по місту 10 снарядами із реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Синєгубов про стан постраждалих дітей в Харкові

На жаль, внаслідок дій російської армії 3 людей загинули, ще 31 місцевий мешканець постраждав. Серед них –  діти віком 4 та 16 років. Сьогодні вранці очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, у якому стані перебувають діти.

Головне Вибухи у Харкові та Миколаєві, десятки знищених окупантів на Півдні: основне за 139 день війни

Хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний –  перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає,
 написав він.

Також Синєгубов додав, що всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Кожному з потерпілих надається фахова медична допомога.

Атака на Харків 11 липня: коротко

Як минула ніч 12 липня

За словами Синєгубова, росіяни не відходять від своєї тактики залякування мирного населення Харківщини. Так, цієї ночі противник завдав чергового ракетного удару по Харкову.

О 3:30 годині дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. Про те, що за ніч 12 липня у Харкові немає нових жертв чи постраждалих, також повідомила радниця голови Харківської обласної ради в ефірі всеукраїнського телемарафону.

До теми – Деталі про приліт по центру Харкова 11 липня: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук