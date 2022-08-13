У Харкові після обстрілів тотально перебиті мережі теплотрас, – ОВА

У ніч проти 13 серпня окупанти вкотре цинічно обстріляли Харків. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури, а також постраждалі серед цивільного населення.

Удари завдали ракетами С-300. Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталя Попова.

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У Харкові знову неспокійна ніч

Наталя Попова додала, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджень зазнав освітній заклад, а також були вибиті вікна в одному з житлових будинків. Двоє цивільних отримали поранення від уламків скла. Наразі вони доставлені у лікарню й отримали всю необхідну допомогу.

Загалом за минулу добу на території області поранень зазнали 3 людини, серед яких 14-річний хлопчик, який наразі, на жаль, перебуває у лікарні,

– повідомила радниця голови Харківської ОВА.

Вона додала, що ситуація у Харкові залишається досить неспокійною. На території міста наразі оголошена загроза артобстрілу, тому усіх мешканців просять знаходитись в укриттях.

Внаслідок атаки росіян пошкоджень також зазнала теплотраса. Наразі на місці працюють спеціалісти, але поки невідомо, як швидко зможуть полагодити мережі.

Там тотально перебиті мережі теплотрас. З самого ранку там перебувають спеціалісти, які намагаються це відновити,

– відзначила Наталя Попова.

За її словами, до вечора місцева влада має оголосити терміни проведення робіт щодо ремонту теплотраси.

Наталя Попова про наслідки атаки на Харків: дивіться відео

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У ніч проти 13 серпня росіяни поцілили по центру Харкова, Немишлянському та Слобідському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджено коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.

Ворог 12 серпня вкотре завдав удару по Краматорську, що на Донеччині. За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних. Також через обстріл пошкоджено щонайменше 20 будинків.

5 "прильотів" було зафіксовано на Запоріжжі 12 серпня. Руйнувань зазнала інфраструктура в Шевченківському районі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що по дорозі до лікарні загинула одна жінка. Також є двоє цивільних з осколковими пораненнями, вони отримують у лікарні необхідну медичну допомогу.

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