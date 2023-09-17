Росія вдарила 4 ракетами С-300 по цивільному підприємству у Харкові

Вночі Росія завдала ракетних ударів по Харкову з С-300. Окупанти влучили у цивільне підприємство. Також ворог обстрілював місто вдень, внаслідок чого є поранені.

Росіяни здійснили обстріл Харкова близько 0:3017 вересня. У місті зафіксували влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства. На місці прильоту сталася пожежа.

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Вдень росіяни також обстрілювали Харків: є поранені

Вчора близько 11:10 росіяни завдали по Харкову удари 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Яка ситуація у районі

Впродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, які перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, який був в авто, зазнав поранення й наразі перебуває у важкому стані в госпіталі.

Натомість внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, село Шийківка Ізюмського району, село Івашки Богодухівського району, місто Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення. Також на місцях влучань сталися пожежі.

Зазначимо, що вночі 17 вересня росіяни завдали по Україні ударів ракетами та ударними безпілотниками: ворог випустив по нашій країні 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 6 "Шахедів". На жаль, російські ракети таки влучили по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області