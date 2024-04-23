Уламок влучив над головою дитини: харків'яни показали наслідки жахливого удару – фото

Росіяни вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Відомо, що боєприпас влучив у землю.

Місцевий мешканець розповів, що уламки скла поцілили зовсім поруч з дитиною, яка в цей момент робила уроки у своїй кімнаті, передає 24 Канал. На щастя, все обійшлося і ніхто не постраждав, але руйнування серйозні.

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Вибило вікна та підійняло дах

Місцеві зауважують, що через російську агресію їхні будинки тепер понівечені. Майже всюди вибило вікна, уламки ще доведеться довго збирати.

Дитина сиділа на дивані, а в неї над головою впав неї уламок. В одній кімнаті була дитина та в іншій. В обох - уламки пройшли наскрізь. Як взагалі можна бити у приватний сектор. Тут люди, пенсіонери, ніяких військових об'єктів. Кладовище, приватний сектор і парк,

– розповів місцевий мешканець Віктор Степаненко.

Наслідки обстрілу / Фото 24 Канал

У поліції підтверджують, що руйнування серйозні, вибито вікна у багатьох будинках. На місце також прибули медики. Злочини Росії фіксували відповідні служби.

"Вдень 23 квітня російські війська обстріляли цивільну територію Салтівського району. Був здійснений приліт авіабомбою УМПБ-Д-30 СМ по приватному сектору цього району. На щастя, постраждалих немає, але є пошкодження вікон і будинків", – розповів начальник Харківського районного управління №2 Сергій Дводненко.

Злочини Росії зафіксували / Фото 24 Канал

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