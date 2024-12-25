"У них нічого святого немає": харків'яни розповіли про ракетну атаку по місту

Різдвяний ранок 25 грудня росіяни розпочали з атаки по Україні: били як ракетами, так і безпілотниками. Щонайменше 10 вибухів пролунало в кількох районах Харкова. Цілив ворог по цивільній інфраструктурі та нежитловій забудові.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила 24 Каналу, що поранено шестеро людей і пошкодженими можуть бути понад сотня будинків. Харків'яни розповіли, що здригнулися від вибухів. З їхніх слів, такої атаки по місту давно не було, тим паче на Різдво.

Важливо Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Що відомо про атаку

Перші вибухи у Харкові пролунали близько 6 ранку. Як розповіла кореспондентка, за 10 хвилин вона нарахувала близько 10 вибухів. Потім була невелика перерва у 20 хвилин і знову було чутно кілька вибухів.

Географія ударів велика: Салтівський, Київський і Немишлянський райони. Станом на 10 ранку відомо про шістьох поранених – п'ятеро чоловіків й одна жінка. Двоє з них у важкому стані. Медики роблять максимум, аби врятувати їхнє життя.

Били окупанти по нежитловій забудові та цивільній інфраструктурі. Через безпекову ситуацію наразі не можна показувати вирви від ракет. Харків'яни розповіли, як пережили ранок Різдва.

Важко, важко. Я якраз рано встаю, читаю книжечку біля вікна. Чую бах-бах, там загорілося, там сполох, а потім як вдарило, що я думала в мене серце зупиниться. У коридор і стоїмо, чекаємо,

– поділилася мешканка пошкодженого обстрілом будинку Світлана.

Після цього ворог атакував безпілотником Основ'янський район. Виникла пожежа у приватному секторі, кілька будинків вигоріло. Потім близько 09:30 у Харкові знову чули ще один вибух.

У міській раді поки навіть не можуть назвати точну кількість пошкоджених будинків. Попередньо може мовитися про понад сотню будівель. Кореспондентка Анна Черненко зазначає, що атака 25 грудня наразі найбільша за перший місяць зими та осінь по Харкову. Такого ворог не випускав по містянах, та ще й на Різдво.

Свято, оце вони нас привітали. У них нічого святого немає,

– наголосила мешканка пошкодженого обстрілом будинку Юлія.

У Харкові спостерігаються перебої з електрикою та водопостачанням. Необхідні служби працюють на місцях, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що Росія випустила 12 балістичних ракет по Харкову. За його словами, удар був націлений на котельні, ТЕЦ та об'єкти електроенергетики.