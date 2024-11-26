"Незламний Сковорода": вітраж з поетом знов залишився неушкодженим після обстрілу Росії

Внаслідок ракетного удару Росії 25 листопада по Харкову пошкоджено центральний корпус педуніверситету, зокрема його вітражі. Портрет Сковороди дивом залишився неушкодженим.

25 листопада Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, внаслідок якого постраждали 23 особи. Серед пошкоджених об’єктів – головний корпус Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на професорку університету Галина Куць.

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Що відомо про вцілілий портрет Сковороди

За інформацією Галини Куць, у будівлі було пошкоджено кілька вітражів. Зокрема, розбилися зображення Антона Макаренка та Василя Сухомлинського, тоді як вітраж з портретом Григорія Сковороди залишився неушкодженим.

Вона також зазначила, що це не перший випадок, коли об’єкти, пов’язані зі Сковородою, залишаються цілими після обстрілів. У липні 2022 року, під час ракетного удару по університету, пам’ятник філософу не постраждав, а у травні того ж року в Сковородинівці, після руйнування музею, пам’ятник також залишився неушкодженим.

Якось так обнайділиво. Таке враження, що Сковорода захищає нас,

– додала професорка.

Обстріл Харкова 25 листопада