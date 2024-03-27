Розвалена дитяча: харків'яни показали наслідки обстрілу авіабомбами – щемливі фото

Загарбники 27 березня атакували Харків. Для цього росіяни використали модернізовані авіабомби.

Окупанти вдарили по Шевченківському району міста. Мешканці міста показали наслідки ворожої атаки, інформує 24 Канал. Зазначимо, що вибухи у місті пролунали удень.

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Пощастило

Олександр у момент ворожої атаки був на роботі. Побачив дим і вирішив приїхати додому. Приліт видно з вікна його квартири.

Син якраз поїхав на День народження до своєї подруги. Якраз те місце, де він сидить за комп'ютером, пошкоджено найбільше всього. Рама летіла, збиваючи все – люстру, меблі. Пощастило,

– розказав мешканець пошкодженого будинку.

Владислав після атаки врятував свою кішку Мію. У момент удару він був у кімнаті. У нього травмована голова.

"Шипіння, шум. Не знаю, чим воно мені прилетіло", – розповів чоловік.

Наслідки удару по Харкову / 24 Канал

Уперше від початку вторгнення

У прокуратурі Харківщини розказали, що ворог вдарив по Харкову з Бєлгородської області. Росіяни запустили плануючий боєприпас калібром 30 сантиметрів. По території області загарбники ударили такою зброєю уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 кілометрів. Враховуючи те, що Харків розташований близько 35 кілометрів від лінії державного кордону, повинні розуміти, у якій небезпеці перебувають місцеві мешканці", – наголосив керівник прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков.

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