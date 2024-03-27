Бомба могла долетіти із самого Бєлгорода: в ОВА заявили про досі небачений обстріл Харкова

Вдень окупанти обстріляли житловий квартал Харкова. Місцева влада повідомила, що ворог використав новий тип зброї.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону підкреслив, що раніше область ще не зазнавала ударів такими снарядами, передає 24 Канал.

Дивіться також Удар по житлових будинках у Харкові: поранені діти, найменшому – три місяці

Скільки пролетіла бомба

Так, за словами посадовця, наразі на місці влучань ще працюють підрозділи ДСНС для усунення наслідків ворожої атаки, зокрема аварійності, оскільки удар прийшовся по житловій інфраструктурі.

Синєгубов зазначив, що росіяни били по Харкову новим типом керованого снаряду.

Ми вже розуміємо, що він приблизно здолав відстань від моменту пуску до влучання – 70 – 80 кілометрів,

– додав чиновник.

Відстань між Бєлгородом та Харковом становить 81 кілометр.

Очільник ОВА уточнив, що за силою цей снаряд значно поступається, скажімо, С-300. Водночас він здатен спричинити серйозні руйнування.

Загалом 19 людей постраждали, 13 – з них госпіталізовані. Людей, які перебувають у важкому стані, немає. Один 59-річний чоловік, на жаль, загинув.

Також зараз відбувається аналіз пошкоджень будинків. Потерпілим харків'янам запропоновані місця для відселення.

Росіяни скинули бомби на Харків: що відомо

Близько 16:00 росіяни з Бєлгородської області із винищувача здійснили пуски двох боєприпасів калібру по Харкову.

Противник влучив по Шевченківському району міста. Пошкоджень зазнало близько 10 житлових і адміністративних будівель, серед них школа і дитсадок.

Крім того, відомо, що серед поранених – четверо дітей – 13, 9, 2 років, а також 3-місячне немовля.

Зеленський на тлі обстрілу Харкова закликав Захід надати Україні більше систем Patriot та пришвидшити передачу F-16.