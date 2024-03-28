Росіяни не перестануть гатити по Харкову: що критично необхідно для захисту

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харкова. Ввечері 27 березня вони вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру – це стало першим випадком з 2022 року. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Україна має системи ППО, які працюють у межах своїх можливостей під час кожного обстрілу. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що головне питання полягає у кількості ракет.

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Україні потрібні додаткові системи ППО

Українська протиповітряна оборона працювала під час масованих атак настільки, наскільки могла. Приблизно з таким самим коефіцієнтом, як і завжди. Але зрозуміло, що більша інтенсивність обстрілів виснажує наші засоби. Відповідно ракети треба постачати швидше.

"Якщо ми говоримо про системи ППО Patriot, то насамперед виникають питання до США. Для ракет знайшли певне фінансування, мовиться про програми, які були оплачені ще раніше. Тому, ймовірно, ракети ми отримуватимемо й надалі. Але потрібні додаткові системи та боєприпаси до них", – розповів Олександр Мусієнко.

Як захистити Харків від обстрілів

Міста, які розташовані біля кордонів з Росією, можуть бути обстріляні з керованих авіабомб, ракет С-300. Швидкість підльоту цих засобів надзвичайно велика. Тому там потрібні не тільки Patriot, а ще системи, які їх прикриватимуть.

Україні треба "перекрити" кожне місто-мільйонник і зони навколо них. Для захисту від балістичних загроз потрібні системи Patriot і SAMP/T. В ідеалі на кожне місто треба по одній – дві батареї,

– сказав Олександр Мусієнко.

Щодо Харкова, то там треба створювати багатоешелоновану систему. Мовиться про Patriot і засоби для його прикриття.

Крім цього, одразу з'являються нові ризики, бо по цих системах може прилітати. Ситуація складна. Потрібні додаткові системи, ракети та авіація. Наприклад, якби у нас були F-16, які патрулюватимуть повітряний простір біля Харкова, то вони могли б помітити Су-34. які несуть КАБи та збити їх,

– зауважив Мусієнко.

Насправді Україна за два роки повномасштабного вторгнення зробила ривок в отриманні додаткових систем ППО. Нам надали багато різних засобів, але враховуючи виклики, постійні атаки ворога, розміри території, цього поки недостатньо.

Чим можна прикривати Patriot

За словами Мусієнка, найкраща комбінація це NASAMS, які працюють з Patriot, або будь-яка система середньої дальності, яка зможе захистити його від ракет.

Звісно, Patriot сам себе захищає, але виникають загрози іншого характеру. Тобто Patriot потрібен для того, щоб використовувати його проти балістичних ракет, які не можуть збити інші системи.

А якщо, наприклад, він почне використовувати свій запас ракет для збиття крилатих цілей, які насправді може збити БУК або NASAMS. Тож його варто зберегти для відсічі балістичним загрозам,

– підкреслив Мусієнко.

Так, він може сам себе захистити, якщо матиме запас тисячі ракет, тоді справді ним можна збивати все. Але раціональніше захищати його іншими засобами від крилатих ракет чи дронів. Адже, наприклад, NASAMS не може збити балістичну ціль, але захистити Patriot може.

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