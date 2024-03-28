Найменшій дитині немає року: у якому стані постраждалі після удару по Харкову
Росія 27 березня вдарила по Харкову модернізованими авіабомбами. Унаслідок цього загинув чоловік. Відомо про 19 поранених, зокрема, 4 дітей.
Семеро постраждалих ушпиталили, інформує 24 Канал. Найстаршій пацієнтці – 92 роки. Зазначимо, що росіяни вдарили по Харкову удень.
До теми Били КАБами, є загиблі та постраждалі – серед них діти: усе про удар по Харкову 27 березня
Найменшій дитині – немає й року. У неї скалкові поранення м'яких тканин. Постраждалих дітей виписали із лікарні майже одразу. Ще троє людей залишатимуться у медзакладі.
У всіх уламкові поранення різних ділянок тіла. Профіль госпіталізації залежить від того, куди прилетів уламок,
– розказав в.о. гендиректора медзакладу Костянтин Лобойко.
Серед постраждалих – пацієнти з пораненням ока, голови, а також м'яких тканин – тулуба й кінцівок.
Атака ворога на Харків 27 березня: що відомо
- Окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами вагою у 250 кілограмів. Загарбники запустили їх з території Бєлгородської області Росії. Для цього вони використали винищувач. Ворог уперше вдарив такою зброєю по Харківщині.
- У поліції зазначили, що це щось середнє між крилатою ракетою та керованою авіаційною бомбою. Боєприпас УМПБ Д-30СН виготовлений на базі ФАБ-250. Відомо, що такий снаряд калібром 30 сантиметрів може літати на відстань до 90 кілометрів.
- Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. Прильоти зафіксували у Шевченківському районі міста. Окупанти влучили по школі, а згодом – просто посеред житлових будинків. Від атаки росіян пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також є пошкодження інституту невідкладної хірургії.
- На ворожий удар по місту відреагував президент України. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблого унаслідок атаки.