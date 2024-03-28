Найменшій дитині немає року: у якому стані постраждалі після удару по Харкову

Росія 27 березня вдарила по Харкову модернізованими авіабомбами. Унаслідок цього загинув чоловік. Відомо про 19 поранених, зокрема, 4 дітей.

Семеро постраждалих ушпиталили, інформує 24 Канал. Найстаршій пацієнтці – 92 роки. Зазначимо, що росіяни вдарили по Харкову удень.

До теми Били КАБами, є загиблі та постраждалі – серед них діти: усе про удар по Харкову 27 березня

Найменшій дитині – немає й року. У неї скалкові поранення м'яких тканин. Постраждалих дітей виписали із лікарні майже одразу. Ще троє людей залишатимуться у медзакладі.

У всіх уламкові поранення різних ділянок тіла. Профіль госпіталізації залежить від того, куди прилетів уламок,

– розказав в.о. гендиректора медзакладу Костянтин Лобойко.

Серед постраждалих – пацієнти з пораненням ока, голови, а також м'яких тканин – тулуба й кінцівок.

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