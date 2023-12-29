Дуже постраждала лікарня: перші деталі масованого удару по Харкову

В ніч на 29 грудня окупанти знову підступно обстріляли Харків. Було кілька хвиль вибухів. Останні пролунали о 8 ранку.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що вибухів було настільки багато, що буквально важко підрахувати кількість. Ця атака була дуже схожою на регулярні масовані обстріли Харкова, які відбувалися ще на початку повномасштабного вторгнення.

До теми Стільки ворожих цілей на моніторі дуже давно не було видно, – Ігнат про масований удар

Перша серія вибухів пролунала о 5 ранку. Згодом наступні прильоти сталися вже о 7 ранку. Тоді було близько 8 "прильотів". О 8 годині було чутно ще два вибухи.

Прилетіло в різні райони по різних об'єктах. Частково зачепило житлові будинки, виробничі підприємства, школу. Був приліт і по лікарні. Але місто взяло себе в руки та оговталося. Люди вийшли на роботу, транспорт ходить. Намагаються зробити все, щоб не вибивався з графіку,

– розповіла Черненко.

Був "приліт" біля однієї з лікарень

Вибух стався поблизу місцевої ендокринологічної клініки. Вибухова хвиля пошкодила вікна та стіни, а подекуди й знищила віконні рами.

Це вже 5 "приліт" за увесь час повномасштабної війни. Клініка надає допомогу майже 60% пацієнтам з Харкова та Харківської області, які мають ендокринні патології. На щастя, у лікарні ніхто не постраждав внаслідок прильоту.

Не постраждала жодна людина: ні персонал, ні наші хворі. Бо вдало було зроблено всі заходи щодо зберігання життя, вони переховувалися у підвальному приміщенні. Але постраждала дуже наша будівля. Всі кошти, які були виділені державою, бюджетом на усунення таких-от наслідків, вони вже витрачені багато часу тому. І така безвихідна у нас ситуація,

– сказав радник дирекції Інституту проблем ендокринної патології НАМНУ Юрій Караченцев.

Станом на 10 ранку було відомо про 1 загиблого внаслідок масованого удару по Харкову 29 грудня. Ще 7 людей зазнали поранень. Ця ніч була складною для Харкова.

Також правоохоронці опублікували фотографію одного з російських снарядів, який не розірвався. Його знайшли у парку Артема. На місце викликали вибухотехніків.

Нерозірваний снаряд у Харкові / Фото Сергія Болвінова

Масована атака по Україні 29 грудня: коротко