"Чули голос під завалами": як рятували пенсіонера після удару КАБів по Харкову

Росія 9 і 10 червня обстріляла Харків керованими авіаційними бомбами. Під ударами перебували одразу декілька районів міста. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що ворог поцілив у приватний двоповерховий будинок. Під завалами опинився пенсіонер, якого упродовж кількох годин намагалися врятувати.

Дивіться також Важкі бої в Часовому Яру і провокація росіян у Рижівці: як змінилася лінія фронту за тиждень

Деталі обстрілу

Вчора, 10 червня, всі спостерігали за тим, як проходила рятувальна операція. 77-річний пенсіонер пролежав під завалами близько двох годин. Рятувальники зробили все можливе та витягли чоловіка живим. Але, на жаль, вранці 11 червня стало відомо, що він помер у лікарні.

Прибувши на місце події, ми зрозуміли, що під завалами є чоловік. Він подавав голос, казав, що добре почувається, навіть попри те, що плитами в нього були повністю передавлені ноги. Вся рятувальна операція була націлена саме на порятунок чоловіка з-під завалів,

– розповів речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Окрім влучання у будинок, багато інших помешкань також розбито. Тому це справжнє диво, що немає інших поранених. Але багато людей тепер просто не мають, де жити, й потребують максимальної підтримки.

Ще два місця влучання

Внаслідок російських обстрілів в інших районах Харкова також є руйнування: розбиті майже 80 гаражних боксів. Сильно поранена одна людина. Влучило поруч з багатоповерхівками, які й так були розбиті ворожою авіацією ще на початку повномасштабного вторгнення. Тепер після відновлення та ремонтів окупанти вдарили по цих самих місцях ще раз.

Влучання у гаражний кооператив спричинило пожежу. Велике щастя в тому, що люди, які перебували у сусідніх гаражних боксах, залишилися живими.

Друге місце, куди влучив КАБ, – це ще одне приватне помешкання. Літня кухня згоріла вщент, але пенсіонери, які були в цей час у будинку, – вижили.

Посипалося скло. Я лежала на ліжку, мені тільки зробили укол. І раптом щось вибухнуло. Прямо в нашу хату вдарило. Стіна посипалась, собака навіть не гавкала – така була перелякана,

– пригадала мешканка розбитого будинку Лідія.

На жаль, КАБи зараз активно "засипають" всі райони Харкова та навіть околиці. Для більшості місцевих ці обстріли далеко не перші. Не допомагає навіть переїзд в інші райони міста, бо небезпека зберігається всюди.

Обстріли Харкова: останні новини