Росія обстріляла авіабомбами Харків: що відомо про ворожу атаку 7 червня

Уночі суботи, 7 червня, Харків пережив наймасованішу за часи повномасштабної війни російську атаку. Однак близько 17:35 ворог ударив знову – окупанти запустили по місту 4 авіабомби.

Інформацію про черговий воєнний злочин країни-агресорки зібрав 24 Канал. Постраждали Шевченківський і Київський райони.

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Куди поцілив ворог

Про російський обстріл харківський міський голова Ігор Терехов повідомив о 17:33. За інформацією голови ОДА Олега Синєгубова, ворог запустив 4 КАБи по Шевченківському та Київському районах обласного центру.

Одне з влучань було біля будівлі дитячої залізниці, де зазвичай багато родин із дітьми. Другий удар – по території приватного домоволодіння, де сталася пожежа площею 5 квадратних метрів. Третє влучання – у лісосмугу поблизу житлового будинку.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду,

– ідеться в повідомленні.

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Що відомо про постраждалих

Унаслідок російського удару по дитячій залізниці загинула її 30-річна очільниця. За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, жінку призначили на посаду 2 тижні тому.

Удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, нашої дитячої залізниці Харкова. З безпекових міркувань її не відкриваємо – скасували відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку,

– написав посадовець.

О 19:12 у ДСНС повідомили про 16 постраждалих. Згодом, о 20:33, Синєгубов написав про 19 поранених, з яких 10 людей шпиталізували. Усім надають висококваліфіковану медичну допомогу.

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Зверніть увагу! О 19:57 Володимир Зеленський написав про понад 40 поранених у Харкові.

Як відреагував Зеленський

Український президент наголосив, що росіяни ударили по цивільних – по дитячій залізниці, що не має жодного військового сенсу. Він назвав ворожу атаку тероризмом.

Чергове звіряче вбивство… Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність,

– написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, уночі 7 червня противник атакував Київський та Основ’янський райони Харкова 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗВ і 48 БпЛА. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю та будівлю дитячої музичної школи.