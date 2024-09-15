Обстріл Харкова: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло літньої жінки

Російська армія 15 вересня обстріляла багатоповерхівку в Харкові. Зрештою стало відомо, що з-під завалів будинку дістали тіло жінки.

У будинку, який росіяни обстріляли у Харкові, вже загасили пожежу. На місці наразі працюють усі відповідні служби та волонтери.

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Що відомо про жертву обстрілу Харкова росіянами

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки літнього віку. Тож, станом на 21:11, у місті після ворожого удару 15 вересня є одна загибла людина та 42 поранених.

У Харківській обласній прокуратурі також розповіли, що тіло загиблої особи рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло.

Буде призначена ДНК-експертиза. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок,

– наголосили правоохоронці.

До слова, серед постраждалих унаслідок обстрілу Харкова росіянами також були і 3 дітей. Директор Центру екстреної медичної допомоги у Харкові Віктор Забашта зазначив, що серед цих маленьких українців всі ті, кому навіть ще немає 10 років.