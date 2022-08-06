Люди втратили все, що мали: росіяни на Харківщині вщент знищили підприємство
В Харкові ніч 6 серпня не обійшлася без потужних ударів – росіяни били артилерією та ракетами. В місті постраждали три райони, повністю знищене підприємство. Проте кілька ракет, не долетівши, вибухнули в росії – біля бєлгорода.
Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Цієї ночі в Слобідському району Харкова окупанти знищили велике цивільне приватне підприємство. Зараз на місці цеху вирва на кількасот метрів.
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За словами журналістки, до війни на цьому підприємстві працювало більше 30 людей, а після вторгнення вони продовжили працювати, як могли.
А зараз люди не мають нічого, виробництво розбито вщент. За попередніми даними, окупанти знову обстрілювали Харків системами С-300. Приміщення підприємства просто "перемолотило",
– каже Черненко.
Власник знищеного підприємства вважає, що зараз треба розбирати завали, там було багато матеріалів та станків, і він хоче спробувати хоч щось продати. "Ми не виїжджали з міста з початком війни, а в квітні відновили роботу", – каже він.
Коресподентка додала, що за добу в Харківщині відомо про двох поранених в Ізюмському районі – це чоловік та жінка, вони зараз в лікарні. Також на повідомили про дві нові смерті дітей - 6-річного та 12-річного хлопчиків.
Черненко розповіла про ситуацію в Харкові та області: відео
Яка ситуація в Харкові: останні новини
- російські військові отримали наказ захопити Харків та область. Там почастішали атаки окупантів. Крім того, їм важливо не просто захопити Харків, а знищити його.
- Проте експерти кажуть, що реального ризику наступу для Харкова немає, відстань від Балаклії до Харкова є чималою.
- Додамо, що 4 серпня окупанти обстріляли Харків вночі. Крім влучання в об'єкт інфраструктури, було ще щонайменше 2 удари по відкритій території.
- Зранку 1 серпня окупанти обстріляли Салтівський район у Харкові. Удар прийшов на автобусну зупинку, від отриманих травм загинув чоловік.