Винесло вибуховою хвилею й поранило склом: як харків'яни пережили російський обстріл

Росіяни фактично безперестанку обстрілюють Харків. Ніч на 7 квітня розпочалася з ударів безпілотниками по Слов'янському району міста, внаслідок чого постраждав чоловік.

Впродовж дня окупанти ще кілька разів обстріляли Харків. На жаль, це спричинило чимало руйнувань. Детальніше про наслідки атак розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Наслідки російських атак

Вже опівдні 7 квітня окупанти завдавали масованих ударів по Шевченківському району, де чи не щоденно за минулий тиждень фіксують ураження. Відомо, що це була атака уніфіковані міжвидові планерні боєприпаси (УМПБ). Їх випускають з винищувачів. Хоч вирви від них невеликі, але руйнування є дуже значними.

Близько 13 багатоповерхівок та кілька приватних будинків було пошкоджено. Від одного з влучань вигоріли гаражі та машини місцевих. Серйозні пошкодження також у навчальному закладі, гуртожитках, кав'ярні та готелі неподалік. Ці удари харків'яни чули навіть на протилежному кінці міста.

Удари по Харкову / Фото: Нацполіція Харківщини

З різницею у 10 – 15 хвилин росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова. За даними місцевої влади, це була атака ракетами С-300. Постраждала промислова зона та приватні будинки.

Я був у ванній, коли пролунав вибух один, а потім другий. Вибуховою хвилею знесло скло, яке мене поранило,

– розповів Тарас, постраждалий від обстрілу.

Оскільки вибухи пролунали у густозаселеному житловому районі, у багатьох будинках пошкоджені вікна. Рятувальники, комунальники та поліція працюють фактично нон-стоп.

Додамо, що у Харкові за останній час фіксують часті повторні удари з невеликою різницею. Тоді і екстрені служби, які працюють на місцях, і самі жителі прямують в укриття. Наполегливо закликаємо вас також не нехтувати повітряними тривогами, це може врятувати вам життя.

Удари по Харкову: важливо