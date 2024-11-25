Зеленський відреагував на обстріли Харкова, Одеси та Запоріжжя і показав фото наслідків

Росія випустила понад 150 ударних дронів, ракет і авіабомб за одну добу. Зеленський подякував ППО за роботу та закликав посилити тиск на Росію.

Протягом останньої доби Росія здійснила масовану атаку на понад десять регіонів України. Під удар ворога 25 листопада потрапили зокрема Харків, Запоріжжя та Одеса. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на президента України.

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Зеленський розповів про наслідки атаки

У Харкові тривають рятувальні роботи після ракетного обстрілу, внаслідок якого постраждало щонайменше 19 осіб. У Запоріжжі під час атаки дронів поранено дитину. В Одесі уламки ракет спричинили пошкодження інфраструктури.

Зеленський наголосив, що попри масовані обстріли, сили протиповітряної оборони продовжують працювати над знищенням повітряних цілей, які залишаються небезпечними.

Президент показав наслідки атаки по Запоріжжю, Одесі та Харкову: дивіться фото

Президент також наголосив, що такі удари можна зупинити лише через посилення міжнародного тиску на Росію. Він закликав до нових санкцій, заборони доступу агресора до компонентів, які використовуються для виробництва зброї, а також до надання Україні більшої кількості озброєння. Зеленський підкреслив, що рішучість світу має бути непохитною.

Атаки по Україні 25 листопада