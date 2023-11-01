Окупанти обстріляли центр Херсона: загинула співробітниця міської військової адміністрації
Джерело:Олексій Кулеба
Росія не залишає Херсон у спокої та постійно криє місто вогнем. Зокрема, зранку 1 листопада ворог знову обстріляв центр міста.
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка. Вона працювала у військовій адміністрації.
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Є ще постраждалі
Росія вдарила по обласному центру близько 9 ранку. Від ворожої атаки поранення отримали ще двоє людей. Вони працюють у Департаменті містобудування. Стан однієї із постраждалих – важкий. Їм надається уся необхідна допомога.
Росіяни продовжують тероризувати міста та села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів – ця ніч минула з тривогою у низці областей,
– зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.
Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.
Посадовець також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та наголосив, що росіяни понесуть покарання за скоєне.
Росія обстрілює Херсонщину
- Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селищу Чайкине у Херсонській області. Унаслідок удару є жертва. Відомо також про пошкодження зерносховища. Внаслідок обстрілу були постраждалі серед цивільного населення. Також пошкодили зерносховище.
- Також російські окупанти 31 жовтня вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус на Херсонщині. За попередніми даними, постраждали 2 людей. Сили оборони Півдня повідомили, що загрози їхнім життям, на щастя, немає. Постраждалим надали усю необхідну допомогу.
- Також окупанти атакували 30 жовтня обласний центр. Під обстріл потрапила маршрутка. За уточненою інформацією, поранення отримали семеро людей, повідомив начальник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.