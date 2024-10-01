Постріл із танка чи артилерії: як відбувся жахливий обстріл центра Херсона
Російські війська зранку 1 жовтня вдарили по ринку у центру Херсона. Внаслідок кривавої атаки росіян загинуло шестеро людей. Ще шестеро поранені, з них п'ятеро – госпіталізовані.
Фахівці з'ясовують, чим було завдано удару по обласному центру. Попередньо, постріл міг бути з танка або артилерії, сказав 24 Каналу журналіст із Херсона Сергій Нікітенко.
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Снаряд прилетів за мить
Кореспондентці вдалося поспілкуватися з постраждалим в перші 5 – 10 хвилин після обстрілу. Він сказав, що не чув "виходи", а це означає, що, ймовірно, стріляли з танка. Якби це була артилерія, то на лівому березі почули б. Місцеві кажуть, що єдиний вид зброї, де спочатку удар, а потім "вихід" чути – танк,
– зазначив журналіст із Херсона.
За його підрахунками, від околиць окупованих Олешок до місця удару 6 кілометрів 80 метрів. Таку відстань снаряд пролітає за мить, тож повітряну тривогу у місті не встигли оголосити.
До слова, у Херсоні значна частина зупинок, зокрема біля ринку, куди поцілили окупанти, захищені габіонами. Їх роблять з металевої сітки, агроволокна, а в середину засипають пісок. Така конструкція є ефективною від снарядів та уламків.
Зупинка біля ринку у Херсоні / Фото: Національна поліція
На фотографії чітко видно, що вибух стався за спиною людей, й частина зупинки, яка виходить на ринок, не закрита габіонами. Для мене це взагалі дивно. Очевидно, що через ці картонні постери пройшли осколки,
– мовив Нікітенко.
Самі габіони утримали уламки й загалом вони ефективні, але за умови якби зупинка була огороджена з усіх боків.