Смертельний обстріл центру Херсона: головне про цинічну атаку 24 грудня

24 грудня російські окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. На жаль, є багато загиблих та постраждалих.

Також внаслідок обстрілу загорівся найбільший ринок міста. Все, що відомо про удар по Херсону – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про обстріл Херсона

24 грудня близько 10:45 окупанти обстріляли центр міста. Унаслідок цього загорівся найбільший ринок та зазнали руйнувань низка будівель.

Росіяни атакували центр Херсона з реактивних систем залпового вогню. На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко спочатку повідомив, що 35 людей постраждали через російський обстріл. 16 мешканців міста зараз перебувають у важкому стані. За його словами, обстріл центра Херсона був з "Градів".

Згодом стало відомо про вже 58 поранених, з них 18 – важких.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що станом на 13:10 кількість загиблих становить 7 осіб.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни й розпочала розслідування.

Окупанти вдарили по центру Херсона / фото Кирило Тимошенко

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Реакція влади на удар по Херсону

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, який вчинили російські окупанти проти мешканців Херсона.

Країна-терорист продовжує нести "рускій мір" у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо,

– заявив Зеленський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти за все заплатять.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Росія щодня обстрілює цивільні об'єкти, що порушує усі міжнародні конвенції. Тому він закликав до створення трибуналу проти Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення.

"Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", – наголосив Кулеба.