Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: один чоловік загинув
Джерело:Прокуратура Херсонщини
Російські загарбники продовжують цинічно атакувати мирні міста нашої держави. Так, окупанти вночі 25 червня вчергове завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні.
Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинув один місцевий житель. Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що ще одна жінка перебуває під завалами.
Дивіться також Росіяни знову обстріляли Херсон: є поранені, серед них – волонтери з Рівного
Окупанти цинічно вдарили по Херсону
У прокуратурі Херсонщини розповіли, що 25 червня близько 03:20 ранку росіяни обстріляли житлові квартали міста Херсона. За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр з артилерії.
Росіяни обстріляли будинок Херсону з артилерії / Фото прокуратури Херсонщини
Правоохоронці наголосили, що внаслідок влучення снаряда в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув 44-річний чоловік. Крім того, росіяни пошкодили приватні та багатоквартирні будинки поруч.
Внаслідок удару по будинку в Херсоні загинув чоловік / Фото прокуратури Херсонщини
У прокуратурі додали, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни окупантами. Всі слідчі дії прокурори проводять спільно з поліцією.
На обстріл Херсону відреагував і Прокудін
Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ніч у місті пройшла неспокійно. Він зазначив, що окупанти вчергове накрили вогнем цивільні будинки у місті.
Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати. Загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка опинилася під завалами,
– сказав він.
Голова Херсонщини також сказав, що наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Він також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих.
Окупанти й раніше обстрілювали Херсон
- Росіяни 23 червня прицільним вогнем вдарили по Херсону. Так, окупанти втрапили по комунальному транспортному підприємству та цивільних працівниках, які забезпечували життєдіяльність міста.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив, що внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег – отримали поранення і були доставлені до лікарні.
- Згодом стало відомо ще про загибель 2 працівників підприємства. Лікарі намагалися врятувати їх, однак вони отримали травми несумісні з життям.