Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він додав, що з вечора п'ятниці до ранку понеділка вводиться комендантська година в місті.

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Деталі обстрілів

Окупанти цілеспрямовано били по місцям масового скупчення людей, наголосив Хлань. Від ранку росіяни обстріляли передмістя, зокрема об'єкт енергетичної інфраструктури у Степанівці, де загинуло троє енергетиків. Об 11 годині вдарили по торговельному центру, де перебувало до 100 людей – відвідачі та працівники. Там були перші загиблі та поранені.

"Наступний удар окупанта прийшовся по залізничному вокзалу. В той момент, коли як раз формувався на відправку потяг. На вокзалі було багато людей. Один зі снарядів влучив безпосередньо у вагон. Інші – в залізничний вокзал. Також один зі снарядів потрапив в АЗС, яка розташована біля вокзалу, там сталася потужна пожежа", – сказав депутат.

Одномоментно на привокзальну площу прилетіло до 30 снарядів, які пошкодили усе, що розташоване поруч, додав чиновник. На цьому окупанти не зупинилися і вдарили по продуктовому магазину, що розташований біля залізничних мостів в Херсоні.

"Там потужна транспортна розв'язка. Тобто окупанти завдавали ударів по тим місцям, де в той момент було найбільше людей. Це трагічний день", – зазначив депутат облради.

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Відповідь ЗСУ

Обстріли в Херсоні не вщухали до ночі, продовжив спікер. За його словами, станом на ранок 4 травня відомо про 23 загиблих – двоє людей померли в реанімації, 46 отримали поранення. Завдано значних руйнувань інфраструктури міста. Утім, українські Сили оборони не змусили окупантів довго чекати на відповідь.

Була потужна відповідь наших ЗСУ по лівому березі. Відчувалася детонація і саме тому на зараз поки немає обстрілів,

– повідомив в ефірі Сергій Хлань.

Він наголосив, що удари ворога по мирним мешканцям та цивільній інфраструктурі – абсолютний терор. Натомість росіяни масово раділи зі вбивств своє армії.

"В російських пабліках було свято після вчорашніх обстрілів – це хворість російського суспільства. Тобто вони завдали ударів по цивільним, вбили людей, спричинили руйнування і святкують це. Це черговий акт терористичного залякування країни-терориста з терористичною армією", – наголосив депутат.

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