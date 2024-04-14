Пам'ятаємо підтримку Зеленського: Росія цинічно відреагувала на іранський обстріл Ізраїлю

Вночі Тегеран завдав масованого удару по єврейській державі, випустивши сотні ракет і дронів. Посол Ізраїлю у Росії закликала країну-агресорку засудити дії Ірану, втім, отримала нахабну відповідь від Марії Захарової.

Так, посол Ізраїлю в Росії Симона Гальперін заявила, що Тель-Авів очікує, що Москва засудить іранський напад. Відповідь країни – агресорки "здивувала" цинізмом.

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Чому Росія мовчить

Речниця МЗС Марія Захарова у своєму телеграм-каналі звернулася до Симони із закидом, що, мовляв, Ізраїль чомусь ніколи не засуджував удари Києва по території країни – агресорки.

Симона, нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоча б один удар київського режиму по російських регіонах? Не пам’ятаєте? І я,

– безсоромно наголосила російська дипломатка.

Захарова зазначила, що, натомість, в її пам'яті добре закарбувалися регулярні заяви Тель-Авіва на підтримку дій Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що останнім часом Росія та Іран посилили військову співпрацю. Тегеран постачає Кремлю зброю, зокрема дрони, якими той регулярно вбиває українців.

Іран вдарив по Ізраїлю