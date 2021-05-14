Три ракети з Лівану запустили в сторону Ізраїлю

Ліванські сили безпеки заявляють, що щонайменше три ракети були випущені з півдня Лівану в бік Ізраїлю. Наразі точно невідомо, хто саме здійснив обстріл.

ЗМІ повідомляють, що ракети, найімовірніше, випустила одна з палестинських фракцій в Лівані. наразі не йдеться про те, що терористи з "Хезболли" теж долучилися до конфлікту.

Тим часом Росія відкрито підтримала бойовиків ХАМАС у війні з Ізраїлем

Щонайменше три ракети, випущені з півдня Лівану в бік Ізраїлю

Ізраїльські військові заявили, що ракети приземлились у Середземному морі, не завдавши шкоди та жертв. Зазначається, що ракети були запущені з району Калей на північ від Накури, недалеко від кордону з Ізраїлем.

На півночі Ізраїлю не було активовано жодної сирени повітряного нальоту, що, за словами військових, відповідало "протоколу".

Втім, незрозуміло, хто відповідальний за напад або де приземлилися ракети, повідомляють джерела серед чиновників. Там повідомляють, що скоріш за все обстріл здійснили палестинські фракції в Лівані, і що це не початок участі "Хезболли" в конфлікті.

Що таке "Хезболла?" Це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Хезболла була сформована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану у 1982 році.



Дані на основі Це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Хезболла була сформована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану у 1982 році.Дані на основі Вікіпедії

Обстріли в Ізраїлі минулої доби: коротко