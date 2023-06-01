Закрите укриття в Києві: коли востаннє перевіряли сховище поліклініки
Під час ракетної атаки на Київ троє людей загинули, бо не змогли потрапити в укриття – воно було зачинене. Наразі влада з'ясовує, коли востаннє перевіряли сховище.
Не було інформації, що сховище було проблемне. Про це в ефірі національного телемарафону заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає 24 Канал.
До речі Може бути нокаут, – Зеленський відреагував на трагедію біля укриття у Києві
Щодо проведення перевірок –Ткачук готовий підготувати відповідні документи. Ці дані потрібно з'ясувати.
Треба підняти архіви, коли востаннє перевіряли сховище,
– сказав чиновник.
Однак Ткачук запевнив, що протягом 2022 року всі сховища перевіряли. Проте додав, що в цьому питанні спрацьовує людський фактор, зокрема, дії коменданта. Він зазначив, що коли влада приходить з перевіркою, все добре. Натомість проблеми виникають під час тривоги.
Що відомо про трагедію біля укриття у Києві
- Вночі 1 червня росіяни атакували Україну 10 балістичними ракетами "Іскандер". Наші сили ППО збили ракети, але уламки пошкодили дитячу поліклініку, десятки багатоповерхівок, автомобілі та багато іншої інфраструктури.
- Загинули 3 особи – дві жінки та 9-річна дівчинка. За словами свідків, люди загинули, бо двері укриття біли замкнені.
- Правоохоронці вже розпочали розслідування. Президент Володимир Зеленський наголосив, що винні будуть покарані. Він "пообіцяв нокаут".