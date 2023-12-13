Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок

Вночі росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі з будинку довелося евакуйовувати мешканців.

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що у Дніпровському районі Києва будинок настільки пошкодило, що довелося евакуювати мешканців.

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У Києві евакуювали будинок

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження фасаду будинку. Також загорівся сьомий поверх. Загоряння виникло на площі 2 квадратних метри.

За словами Попка, врятовано 15 людей, з яких 4 дітей. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади медиків.

В Дніпровському районі, де було зафіксовано пошкодження фасаду будинку, загоряння на 7-му поверсі та була проведена евакуація мешканців – локалізовано загоряння,

– повідомили в КМДА.

Речник КВМА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону додав, що експерти повинні провести аналіз стану будівлі, зокрема чи були зруйновані опорні конструкції. Лише після цього стане зрозуміло, чи можна заселити в будинок його мешканців. Тож поки що це спрогнозувати сказати важко.

Куди переселять жителів будинку Мешканців будинку тимчасово прихистять в Пункті Незламності, який відкрили на території школи №98. Людей обіцяють забезпечити теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв'язком та першою медичною допомогою. Натомість учнів школи тимчасово переведуть на дистанційну форму навчання.

Що відомо про постраждалих

За словами Попка, у Києві є багато постраждалих. Він розповів, що в основному травми пов'язані з порізами від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон. Усім потерпілим медики надають медичну допомогу.

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