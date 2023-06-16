Чому росіяни атакували Україну під час візиту африканської делегації: Ступак назвав 2 причини

Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву прямо під час візиту лідерів африканських країн. Є дві версії, чому загарбники зробили таку дурість.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, візит африканської делегації не змусив окупантів відмовитися від обстрілу.

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Це було дещо несподівано, адже багато країн Африки дотримуються так званого "нейтралітету" або навіть симпатизують Росії.

Чому Росія обстріляла Київ

На думку Ступака, є дві версії, чому окупанти вирішили обстріляти Київ саме цього дня. Хоч звісно шукати логіку в діях росіян складно.

Перший варіант – вони це зробили абсолютно свідомо. Так окупанти хотіли продемонструвати лідерам африканських країн, що вони тримають Київ в страху і що їхня зброя "неймовірно потужна". Хоч зрозуміло, що це не так.

. Відомо про знищення 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів".

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Інша версія, яка, ймовірно, ближча до правди – військове командування окупантів практично немає контакту із політичним керівництвом Росії. Вони могли не знати, що в цей час у Києві перебуває африканська делегація.

У військових був план закидати ракети. От вони й це зробили. А те, що приїхали іноземні лідери… Це як з підривом Каховської ГЕС. Підірвали, але не подумали, що Крим з часом може залишитися без води, а ЗАЕС – без охолодження. Останній варіант – найбільш дієздатний,

– зауважив Ступак.

Візит африканської делегації до Києва: коротко