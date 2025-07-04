Не тільки рекордна кількість: в нічному обстрілі Росія використала нову тактику для дронів

Українська столиця та інші регіони пережили чергову складну ніч. Ворог запустив понад 500 засобів повітряного нападу, що є новим антирекордом, а більшість цілей спрямував саме на Київ.

Атака у ніч на 4 липня вирізняється з-поміж інших. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що тільки безпілотників було 539 одиниць, що є найбільшим показником за останній час.

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Загалом серед безпілотників більшість становили "Шахеди". Крім того, ворог використав балістичні та аеробалістичні ракети: "Іскандер", "Кинджал", можливо північнокорейську КN-23.

Це була одна з наймосовіших атак та найбільше використання безпілотників. Основну частину нападу спрямували саме на Київ. Сама атака відрізнялася тим, що за різними даними, безпілотники здійснювали атаку одночасно на різних напрямках.

При цьому здійснювали маневрування, зокрема фіксували випадки зміни ешелонів польоту. Тобто запущені безпілотники здійснювали політ на великих висотах, знижувались, потім знову набирали висоту. Так ускладнювали роботу щодо їхнього виявлення та перехоплення,

– пояснив авіаційний експерт.

Попри те, що це була рекордна атака, ми бачимо, що вдалося знищити 478 цілей. З погляду ефективності системи протиповітряної оборони це дуже високий показник. Якщо говорити про безпілотники, то це 90%.

Але, на жаль, показник перехоплення балістичних та аеробалістичних ракет набагато гірший. Зокрема це може бути пов'язано з обмеженням постачання для України протиракет до комплексів Patriot.