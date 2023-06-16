Йому здається це логічним: навіщо Путін намагався обстріляти лідерів, за чию підтримку бореться

Російські загарбники вдень 16 травня здійснили чергову масовану ракетну атаку на Київ. Ворог навмисно обстріляв українську столицю під час візиту лідерів країн Африки.

Це 24 Каналу прокоментував директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, кремлівський диктатор Владімір Путін геть неадекватний, а росіяни з'їхали з глузду.

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Обстріл Києва з точки зору кремлівської логіки нібито й логічний. Однак з точки зору раціонального розуміння – москалі вкотре показали себе дурнями.

Який мотив обстрілу Києва під час візиту африканських лідерів: дивіться відео

Мислять категоріями сили

Росія бореться за підтримку африканських країн і в момент приїзду президента ПАР здійснює ракетний обстріл. Такі дії окупантів свідчать, що вони втратили будь-який розум й розуміння.

Ймовірно, Путіна не задовольнив візит лідерів африканських країн в Україну й він вирішив показати свою "силу".

Вони показують себе як силу. Напевно, Путін розраховує, що африканці з іншого світу, де розуміють мову сили. Так, він буцімто хоче показати, що ракетами може дістати будь-кого й будь-де,

– сказав Солонтай.

Росіяни обстріляли Київщину під час візиту африканської делегації

Вдень 16 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ та область. Якраз в той час у столиці перебували президенти африканських країн для обговорення "мирного плану" щодо закінчення війни.

У Повітряних силах зазначили, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья відреагував на обстріл Києва. Він заявив, що робота "мирної місії" триває і "все йде за планом". Делегація має провести переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.

У березні 2023 року президент ПАР Сиріл Рамафоса вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні. Згодом африканські країни запропонували нову "мирну ініціативу", щоб допомогти закінчити війну в Україні.