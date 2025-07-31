Росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву у ніч на 31 липня 2025 року. На жаль, є постраждалі та загиблі. Досі тривають роботи для усунення наслідків атаки.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Софія Трощук, зазначивши, що у Святошинському районі Києва рятувальники вже дійшли до 1 та 2 поверхів, розбираючи завали. За попередньою інформацією там може бути приблизно 10 людей.

Дивіться також Рятувальники показали, як витягали чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві

Скільки постраждало людей внаслідок нічної атаки?

Софія Трощук зазначила, що за останньою інформацією у Святошинському районі Києва шестеро загиблих. Загалом по місту – 8 людей, серед них шестирічний хлопчик.

У Київській міській військові адміністрації повідомили, що 124 людини постраждали. Зараз вони отримують всю необхідну допомогу. Хтось на місці, а когось відвезли до шпиталів,

– підкреслила вона.

На місце влучання приїхала жінка, який повідомили, що її рідні можуть бути під завалами. Зараз вона та її родина чекають на остаточну відповідь.

На всіх чекаю. Там дочка, син і два онуки. То для мене трагедія. Краще б я там була, а діти живі,

– сказала Катерина.

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ пояснили, що особливість нічної атаки по Києву полягала в тому, що ракети летіли дуже низько, долаючи рельєфну місцевість і річище річок, що ускладнило їхнє виявлення. За словами Юрія Ігната, найбільше влучань завдали ракети типу "Іскандер-К", які мають короткий час підльоту, що залишає мінімальний час для реакції ППО.