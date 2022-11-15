Росіяни атакували ракетами житлові будинки Києва: все, що відомо про обстріли

Росіяни 15 листопада атакували ракетами Київ та низку регіонів. "Прильоти" у житлові будинки були у центрі столиці – у Печерському районі. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

Відомо, що одна людина загинула та ще одна – постраждала. 24 канал далі зібрав все, що відомо про атаку по Києву та області.

Важливо Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні

Куди влучили окупанти в Києві

У Печерському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа на 2 та 3 поверсі п'ятиповерхівки. Загальна площа займання – 60 квадратних метрів, було часткове руйнування фасаду будівлі. Також є часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхівки, але без пожежі.

В Оболонському районі уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва. Займання там вже ліквідували.

Рятувальники погасили пожежу після атаки / Фото ДСНС:

На Київ випустили понад 20 ракет

Росіяни спрямували на столицю 21 ракету. У Київській міській військовій адміністрації подякували силам ППО, які збили 18 з них. Загалом окупанти випустили понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 73 ракети та 10 безпілотників.

Зауважимо, коли немає світла, електросирени не працюють. За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити у застосунку "Київ Цифровий" та в телеграмі КМДА.

"Прильоти" у будинки на Київщині

У Києвській області ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. У поліції повідомили, що пошкоджено дах та зруйновано частину перекриття. Наразі правоохоронці оглядають місцк події та фіксують наслідки атаки окупантів. Попередньо повідомили, що потерпілих немає.

Загалом пошкоджено 10 будинків. Поліцейські Київщини продовжують фіксувати наслідки ракетних ударів ворога.

Половина області – без світла

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про критичну ситуацію з електропостачанням. Він відзначив, що всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення.

Крім того, ввели екстрені обмеження електрики. Також є проблеми зі зв’язком. Влада просить людей користуватись національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають.