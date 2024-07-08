Діставали з-під завалів: у Києві внаслідок російської масованої атаки загинули двоє дітей

Російські окупанти зранку, 8 липня, вдарили відразу по кількох районах столиці. Внаслідок цього, на жаль, загинули діти.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Загалом кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 78.

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Скільки дітей загинуло внаслідок обстрілу Києва

Наразі відомо про 19 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на цю хвилину є інформація про щонайменше 7 загиблих у Солом'янському районі. Також відомо про 5 жертв у Шевченківському та ще 7 загиблих у Дніпровському районах.

Наслідки обстрілу Києва: дивіться відео

Водночас кількість постраждалих також зросла. Наразі число сягає 59 осіб. В Офісі генпрокурора наголосили, що всі жертви та поранені є цивільними особами.

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Зауважимо, що російське міноборони відреагувало на власний же удар. У ворожому відомстві цинічно звинуватили Україну, мовляв, цивільні об'єкти у Києві постраждали від збиття протиповітряної оборони. Ба більше, окупанти збрехали, що їхніми цілями нібито були військові об'єкти та авіаційні бази ЗСУ.