Вибухова хвиля відкинула в іншу кімнату: кияни розповіли, як дивом вижили після атаки дронами
Джерело:ТСН.ua
Російські загарбники у ніч проти 8 травня цинічно атакували Київ іранськими дронами. Попри те, що наша ППО знищила всі безпілотники, їхні уламки впали на житлові будинки.
Сильно постраждав багатоквартирний будинок у Святошинському районі Києва. Власник квартири, який у момент атаки перебував вдома, розповів журналістам деталі моторошної атаки ворога.
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Що врятувало життя власнику найбільш постраждалої квартири
Чоловік захотів залишитися анонімом, адже його батьки досі не знають, що у їхню квартиру прилетіло. Він переживає за їхнє здоров'я, оскільки вони – вже у поважному віці.
Журналістам чоловік розповів, що у момент вибуху разом із дружиною перебував в іншому крилі квартирі. На його думку, це врятувало їм життя. Саме їхня квартира найбільше постраждала після атаки дронами.
Зруйнована квартира / Фото Віталія Кличка
Він розказав, що уламок прилетів у зал. Після вибуху у будинку зникло світло.
Вибух був потужний. Зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає,
– пригадав він.
"8 травня – другий день народження"
Ще один житель цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло у другу кімнату. Відтепер чоловік вважає 8 травня другим днем народженням. У момент вибуху він перебував у коридорі.
"Це моє друге день народження, після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею", – сказав Володимир.
Чоловік проживав у квартирі сам – його дружина та дитина за кордоном.
Який вигляд має будинок, в який влучили уламки ворожого безпілотника / Фото Віталія Кличка
Нічна атака по Києву 8 травня: головне
- У ніч проти 8 травня Росія атакувала Київ іранськими дронами. Наша ППО спрацювала на відмінно, знищивши всі безпілотники. Однак уламки ворожого безпілотника влучили у квартиру на 11 поверсі, що у Святошинському районі Києва. Цей будинок постраждав найбільше під час атаки росіян.
- Мер столиці Віталій Кличко з місця події розповів, що це була наймасовіша від початку повномасштабного вторгнення атака дронів по столиці. Тоді п'ятеро людей отримали поранення, одна госпіталізована.