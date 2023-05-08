Вибухова хвиля відкинула в іншу кімнату: кияни розповіли, як дивом вижили після атаки дронами

Російські загарбники у ніч проти 8 травня цинічно атакували Київ іранськими дронами. Попри те, що наша ППО знищила всі безпілотники, їхні уламки впали на житлові будинки.

Сильно постраждав багатоквартирний будинок у Святошинському районі Києва. Власник квартири, який у момент атаки перебував вдома, розповів журналістам деталі моторошної атаки ворога.

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Що врятувало життя власнику найбільш постраждалої квартири

Чоловік захотів залишитися анонімом, адже його батьки досі не знають, що у їхню квартиру прилетіло. Він переживає за їхнє здоров'я, оскільки вони – вже у поважному віці.

Журналістам чоловік розповів, що у момент вибуху разом із дружиною перебував в іншому крилі квартирі. На його думку, це врятувало їм життя. Саме їхня квартира найбільше постраждала після атаки дронами.



Зруйнована квартира / Фото Віталія Кличка

Він розказав, що уламок прилетів у зал. Після вибуху у будинку зникло світло.

Вибух був потужний. Зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає,

– пригадав він.

"8 травня – другий день народження"

Ще один житель цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло у другу кімнату. Відтепер чоловік вважає 8 травня другим днем народженням. У момент вибуху він перебував у коридорі.

"Це моє друге день народження, після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею", – сказав Володимир.

Чоловік проживав у квартирі сам – його дружина та дитина за кордоном.



Який вигляд має будинок, в який влучили уламки ворожого безпілотника / Фото Віталія Кличка

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