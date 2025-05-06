Росіяни завдали сім ударів по промзоні у Краматорську: є загиблий

Російські війська 7 разів вдарили по Краматорську. Усі удари попередньо по промзоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Гончаренка, голову Краматорської міської військової адміністрації.

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Що відомо про удари по Краматорську

Російські війська завдали 7 ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, всі по промзоні.

Внаслідок ударів загинула 1 людина, ще 2 поранено. Один з поранених у важкому стані, йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня Росія атакувала дронами Одещину, зруйнувавши цивільну інфраструктуру. Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та складські приміщення.

Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинув 29-річний місцевий мешканець. Чоловік отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований із отруєнням продуктами горіння.

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені покрівля приватного будинку та лінія електропередач.