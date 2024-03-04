Потрапили під повторний обстріл: росіяни на Донеччині вбили двох рятувальників

Росія продовжує завдавати удари по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, вони обстріляли Краматорський район, внаслідок чого двоє людей загинуло.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Черговий воєнний злочин Росії забрав життя двох рятувальників у Донецькій області. Вони потрапили під повторний обстріл.

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Їм було всього 29 та 31

Під час гасіння пожежі 4 березня в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По них вдарили ударним дроном.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, ще троє рятувальників отримали поранення. Ігор Клименко висловив співчуття близьким та родичам загиблих.

Росія вдарила по пʼятиповерхівці у Кураховому

У неділю, 3 березня, росіяни атакували Курахове Донецької області, внаслідок чого постраждали діти та дорослі. Про це написав у своїх соцмережах міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Глава МВС повідомив про 16 поранених, серед яких є 2 дітей. Міністр підтвердив інформацію про те, що росіяни вдарили по місту Курахове авіабомбою. Окупанти поцілили по пʼятиповерховому будинку.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін раніше повідомляв, що всіх поранених ушпиталили. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

приєднується до співчуттів.