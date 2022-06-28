На обстріл торгового центру потрібно відповісти більшою військовою підтримкою України, – Дуда

На вбивство росіянами цивільних у Кременчуці відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що відповіддю на ракетний удар по ТЦ повинне бути збільшення військової підтримки для України.

Російська ракета прилетіла у торговий центр "Амстор" після обіду. В місті пролунав ще один вибух, адже ще одна – поцілила у пустир.

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Дуда відреагував на трагедію у Кременчуці

Президент Польщі зауважив, що Росія запустила ракети по Кременчуку напередодні саміту Північноатлантичного альянсу.

Напередодні Мадридського саміту НАТО Росія вчинила черговий військовий злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна,

– зазначив Дуда.

Він підсумував, що на обстріл торгового центру, який був наповнений невинними людьми, потрібно відповісти більшою військовою підтримкою України – захисниці Європи.

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29 – 30 червня. Зустріч лідерів країн-членів Альянсу пройде на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та проблем з боку Китаю, який погрожує Тайваню війною.

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Коротко про ракетний удар по Кременчуку

Приблизно о 16:00 в Кременчуці під час повітряної тривоги повідомили про звуки вибухів. Згодом голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що ворожа ракета поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти пошкодили один з торгових центрів міста, де перебували понад тисяча цивільних. Глава держави також опублікував відео наслідків удару окупантів по Кременчуку.

В Офісі Президента наголосили, що ніякого військового об'єкту в торговому центрі не було.

Після ворожого ракетного удару виникла масштабна пожежа на площі приблизно 10 тисяч квадратних метрів. До її ліквідації залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний поїзд.

У пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ розповіли, що Росія вдарила по Кременчуку надзвуковими крилатими ракетами Х-22, які випустили з бомбардувальників Ту-22 М3 у Курській області.

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