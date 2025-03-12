У Кривому Розі під ворожий удар потрапив готель: там вибиті шибки та понівечений фасад
- Внаслідок ракетного обстрілу на Кривий Ріг пошкоджено інфраструктуру, включно з готелем.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування воєнних злочинів, а рятувальники ліквідували пожежі в гаражах і автомобілях.
- У місті також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазини, і 12 легкових автомобілів внаслідок атаки.
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг вранці 12 березня було пошкоджено місцевий готель. У будівлі повибивало шибки та понівечило фасад.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та ДСНС.
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Що відомо про пошкодження готелю у Кривому Розі
В Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинула 47-річна жінка. Поранень зазнали ще 9 людей. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
Пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, дитячий садок, школу, магазини, готель, гаражі, автомобілі,
– зазначили правоохоронці.
У прокуратурі також підкреслили, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", – мовиться у дописі.
У ДСНС, своєю чергою, наголосили, що загалом внаслідок атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках, загальною площею 100 квадратних метрів. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.
У самому готелі повибивало шибки та сильно понівечило фасад будівлі.
Наслідки російської атаки по Кривому Рогу / Фото ДСНС
Згодом рятувальники розповіли, що локалізували пожежу у 3 гаражах і 4 автомобілях та ліквідували загоряння в адмінбудівлі.
До слова, у Кривому Розі пролунала серія вибухів зранку 12 березня. Ворог двічі завдав ударів по місту, вдруге, коли на місце події прибули рятувальники.