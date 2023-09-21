Наслідки обстрілу жахливі: Харків прощатиметься із загиблими у Куп'янську волонтерами

Росіяни 19 вересня вдарили ракетою по переправі у Куп'янську. Тоді загинуло 8 людей, серед яких двоє волонтерів, які того дня евакуйовували мирних мешканців. Завтра з ними попрощаются у Харкові.

Сергій Шалигін і Вадим Забара були членами команди "П'ятихатки БАМ" – громадської організації, яка ще на початку повномасштабної війни згуртувалася навколо свого району П'ятихаток. Про це повідомила кореспондента 24 Каналу Анна Черненко.

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Обставини трагедії

Спершу волонтери працювали на своєму районі – П'ятихатках, який також потерпав від російських обстрілів. Вони допомагали чим тільки могли: від евакуації до ремонтів, а згодом зосередились на віддалених районах області, які стали прифронтовими, зокрема й на Куп'янщині.

Через міст волонтери поверталися 19 вересня разом із мешканцями села. Зокрема, було двоє чоловіків і двоє жінок, у машину також взяли ще двох військовослужбовців. Окупанти вдарили по переправі саме в той момент, коли там були машини.

Міст через річку Оскол використовували для евакуаційних заходів. Ним перевозили людей з одного берега ріки на інший для того, щоб евакуювати їх в безпечні райони. За останній місяць з Куп'янського району та сіл, які роташовані на тому березі, евакуювали більше ніж 200 людей і зокрема 190 дітей,

– розповів начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Машина, у якій їхали волонтери, була розбита вщент. Решту цивільних машин вибуховою хвилею скинуло у воду. Людям пощастило звідти вибратися й врятуватися.

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Через жахливі наслідки обстрілу не всіх загиблих вдалося одразу ідентифікували. Про загиблих волонтерів повідомили члени їхньої команди.

У машині було двоє чоловіків: один водій, інший – штурман. За такою схемою сьогодні працюють волонтери, щоб людина, яка сидить поруч, могла постійно орієнтуватись по місцевості й показувати маршрути. Одна людина була дуже молодого віку, інша – трохи старша. Тіла були сильно понівечені й потребували ідентифікації,

– сказав голова правління БО "Координаційний гуманітарний центр" Євген Коляда

Волонтери просять не зволікати з евакуацією

Волонтерські команди, які працюють у Харківській області, закликають людей, які досі залишаються в районах, де оголошена обов'язкова евакуація, не зволікати, а виїжджати. Сьогодні ситуація непередбачувана, тому виїзд за людьми щоразу є великим ризиком. Волонтери беруть його на себе, але усім треба згуртуватися і виїхати, щоб таких трагедій не ставалося.

Обстріл Куп'янська 19 вересня: що відомо

Російські війська посеред дня, близько 13-тої години, вдарили керованою бомбою по Куп'янську, що на Харківщині. Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. У поліції повідомили, що загиблих діставали з річки поблизу та зі знищених автівок.

У Харківській обласній прокуратурі виявили, що російські загарбники обстріляли Куп'янськ ракетою "Грім-Е1", яку створили на базі радянської ракети Х-38. Ця ракета є новітньою російською розробкою, її максимальна дальність 120 кілометрів.

Загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки. 2 загиблих – волонтери, які евакуйовували людей.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих у страшній трагедії.