Частина українського ВПК, – Росія нахабно підтвердила удар по шведському заводу в Луцьку

Російські окупанти вдарили по Луцьку. Після цього вони традиційно заявили, що поцілили по "військовому об'єкту".

Таким об'єктом виявився звичайний шведський завод SKF. Внаслідок удару там загинули троє людей, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни цинічно виправдовуються за удар по Луцьку

Посольство Росії у Швеції в одній із соцмереж підтвердило удар по заводу шведської компанії SKF, заявивши, що він нібито є легітимною військовою ціллю.

Так зване дипломатичне відомство процитувало пропагандистську заяву міністерства нападу Росії про ураження українських "ключових підприємств військової промисловості".

Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова,

– цинічно брешуть у посольстві.

Окрім цього, там почали погрожувати знищити й поставлену "бандерівцям шведську техніку та підприємства військово-промислового комплексу, які на них працюють".

Речник SKF Карл Б'єрнстам підтвердив, що внаслідок російського удару загинули троє працівників заводу . Окрім того, місцева влада інформувала, що поранень зазнали ще троє – також працівники SKF.

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Масований обстріл України 15 серпня: коротко

Росіяни вночі 15 серпня завдали масованого удару по Україні, атакувавши 8 її регіонів. Загарбники випустили 28 крилатих ракет повітряного та морського базування.

Силам ППО вдалося знешкодили 16 з 24 крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калібр". Проте 4 Х-22 ліквідувати не вдалося, адже для цього захисникам потрібні відповідні засоби.

За даними МВС, унаслідок атаки окупантів загинули троє людей, ще 27 – зазнали травм. Найбільше постраждалих у Львові – 19 цивільних.

Внаслідок терористичного обстрілу 22 об'єкти цивільної інфраструктури зазнали пошкоджень.