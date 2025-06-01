Вибух, у хаті все видно, все горить, – очевидець ворожого обстрілу Львівщини розповів про атаку
- Росіяни здійснили масовану атаку на Україну, постраждала Львівська область, зокрема пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі, а уламки впали неподалік будинків у селі.
- Очевидець Михайло Окіпський розповів, що уламки ракети впали за 10 метрів від його будинку, спричинивши вибух і пожежу.
Росіяни здійснили масовану атаку на Україну в ніч проти 6 червня – постраждала, зокрема, Львівська область. Очевидець розповів про воорожий удар.
Російську атаку прокоментував мешканець Львівщини Михайло Окіпський для Суспільного, повідомляє 24 Канал.
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Як мешканець Львівщини побачив ворожий обстріл
Уламки однієї з російських ракет упали неподалік будинків в одному з сіл Львівської області. За словами Окіпського, це сталося за 10 метрів від його будинку.
Мешканець Львівщини розповів про атаку: дивіться відео Суспільного
Вибух, в хаті все видно, все горить. Я у вікно – все горить,
– прокоментував чоловік.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Львівщину дронами та ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі, а у декількох селах під Львовом були проблеми з роботою ліній електропередач.
Загалом над Львівською областю збили 3 ворожі ракети. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.