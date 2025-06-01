Вибух, у хаті все видно, все горить, – очевидець ворожого обстрілу Львівщини розповів про атаку

Росіяни здійснили масовану атаку на Україну в ніч проти 6 червня – постраждала, зокрема, Львівська область. Очевидець розповів про воорожий удар.

Російську атаку прокоментував мешканець Львівщини Михайло Окіпський для Суспільного, повідомляє 24 Канал.

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Як мешканець Львівщини побачив ворожий обстріл

Уламки однієї з російських ракет упали неподалік будинків в одному з сіл Львівської області. За словами Окіпського, це сталося за 10 метрів від його будинку.

Мешканець Львівщини розповів про атаку: дивіться відео Суспільного

Вибух, в хаті все видно, все горить. Я у вікно – все горить,

– прокоментував чоловік.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Львівщину дронами та ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі, а у декількох селах під Львовом були проблеми з роботою ліній електропередач.

Загалом над Львівською областю збили 3 ворожі ракети. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.