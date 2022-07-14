Невже і це військовий об’єкт: росіяни обстріляли майже два десятки тролейбусів у Миколаєві

росіяни стабільно обстрілюють Миколаїв та райони Миколаївської області – руйнувань зазнають житлові будинки, страждають мирні люди. Натомість нині, 14 липня, окупанти обстріляли громадський транспорт.

Так, під обстріл російських загарбників потрапили тролейбуси. 18 з них пошкоджено. З них 16 одиниць – нові та комфортні тролейбуси, які місцева влада закупила минулого року і презентувала до Дня міста.

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На щастя, минулося без жертв. Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт, щоб миколаївці могли й надалі комфортно пересуватись містом.

14 липня росіяни випустили по Миколаєву 9 ракет

За попередньою інформацією, сьогодні по Миколаєву окупанти випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Зранку 14 липня вони поцілили у два навчальні заклади. В одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки. Також руйнувань зазнав готель.

Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилась медична допомога.

Вночі ворог обстріляв райони Миколаївщини: є загиблий

Близько 01:00 14 липня росіяни обстріляли місто Баштанка Баштанської громади. Є зруйновані житлові будинки. На жаль, одна людина загинула.

14 липня, орієнтовно о 00:00 та 04:00, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна вежа. Наразі пошкодження усунуто. На щастя, постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

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