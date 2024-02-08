Почула свист і зрозуміла, що буде удар, – очевидці про жахливий обстріл Миколаєва

Другу ніч поспіль російські загарбники тероризують Миколаїв. Зокрема, вночі 8 лютого ворожі війська атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед".

В етері 24 Каналу кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко розповів про наслідки російської агресії. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Реакція місцевих на російський обстріл

Внаслідок влучань відбулись займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі.

Почула свист і зрозуміла, що буде удар. Травмувань ніяких нема, але вся на нервах. Ворог нічого не добивається, йому потрібно одне, щоб люди страждали й плакали,

– поділилася мешканка Миколаєва, чий будинок розташований біля епіцентру прильоту.

За словами місцевих, поряд не було військових об'єктів, тому очевидно, що росіяни цілеспрямовано атакують житлові масиви.

Вийшла й побачила, що двері й вікно виламані. Цього разу я найменше постраждала, тому що ми в низині, але сусіди дуже постраждали,

– розповіла потерпіла Галина.

За інформацією влади Миколаєва, пошкоджень зазнали понад 30 приватних і багатоповерхових будинків, окрім того, постраждали офісні приміщення та приватне підприємство. Також зачепило територію місцевого комунального підприємства. Наразі міські служби працюють на місцях прильотів.

Комунальної служби з 7 години ранку почали наводити порядок на прилеглій території. Вже полагоджено контактну трамвайну мережу та відновлено рух трамваїв. Зараз комунальники прибирають пошкоджені конструкції, які у разі руйнування можуть травмувати мешканців. До 20:00 плануємо завершити всі основні роботи,

– мовив радник міського голови Олександр Герасименя, який відповідальний за ліквідацію наслідків ворожих атак.

Нині правоохоронці фіксують злочини російської армії, а волонтери та гуманітарні організації надають допомогу людям, чиї оселі постраждали цієї ночі.

Наскільки часто росіяни атакують Миколаїв

Як зауважив кореспондент з Миколаєва, найбільша цінність в даній ситуації те, що внаслідок російської атаки вночі 8 лютого не було постраждалих та жертв. Варто зазначити, що люди, які живуть в цьому місті, вже переживають третій приліт від початку повномасштабного російського вторгнення.

Після того як ще в листопаді 2022 року Збройні Сили України відкинули ворога на лівобережжя Херсонщини, то у Миколаєві стало спокійніше. Попри декілька масованих ударів, місто протягом 2023 року жило в умовах відносної тиші,

– додав Матюшенко.

Однак, на жаль, ця та попередня ночі нагадали всім тим, хто живе у Миколаєві й ще думає над тим, аби повернутися, про те, що війна триває й треба дотримуватися всіх заходів безпеки, попри те, день чи ніч.

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