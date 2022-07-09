Окупанти випустили по Миколаєву 6 ракет С-300: дивом обійшлося без жертв
Джерело:телеграм Віталія Кіма
російські загарбники продовжують атакувати Миколаїв. По місту ворог 9 липня випустив відразу шість ракет С-300. На щастя, минулось без жертв.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також показав на відео наслідки ударів.
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Ворог продовжує бити по цивільних
6 ракет С-300 по місту. Без жертв. Чого не скажеш про окупантів після роботи наших ЗСУ,
– зазначив Кім.
Крім того, він показав об'єкт, в який влучили російські загарбники. Це звичайнісінький житловий будинок, на подвір'ї якого тепер вирва на кілька метрів у глибину.
Ворог атакував Миколаїв ракетами С-300: дивіться відео
Нагадаємо, що о 05:29 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті. Тоді він наголосив на тому, що лунає повітряна тривога. Також очільник міської ради попрохав не викладати у мережу фото та відео наслідків обстрілу. Принаймні не робити цього доти, поки не з'явиться бодай якась офіційна інформація.
Зранку ворог обстріляв Кривий Ріг
- На жаль, неспокійним ранок також був у Кривому Розі. Його російські загарбники обстріляли з "Торнодо-С". Хоча з самого початку глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв про "Гради". Але суті це не міняє, адже і те, і інше – реактивні системи залпового вогню.
- Атакували окупанти Інгулецький район міста. Причому спеціально вибрали собі мішенню саме житловий район Кривого Рогу, щоб тероризувати цивільне населення.
- На жаль, загинула 41-річна жінка. Ще двоє – тато з донькою – зазнали поранень. Згодом з'ясувалось, що жертва ракетного обстрілу – кухарка у дитячому садочку. Вона саме йшла на роботу, коли стався обстріл.
- Що ж стосується чоловіка, то він зазнав осколкових поранень. Його 20-річна донька потрапила до лікарні у значно важчому стані. На жаль, медикам не вдалось врятувати її життя.
- Зауважимо, що напередодні Дніпропетровщину відвідував Володимир Зеленський. Тож не виключено, що окупанти завдали удару по його рідному місту для того, щоб залякати президента України.
- До слова, в Офісі Президента вже відреагували на це. Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни обрали собі полем бою мирні міста. А їхній обстріл – тактика боягузів, адже ворог не може перемагати на фронті.
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