Обстріл Миколаєва пов'язаний з розмовою Зеленського і Сі, – Клочок про істерику Путіна

У ніч на 27 квітня росіяни вдарили ракетами "Калібр" по Миколаєву. Та цей обстріл може бути реакцією Кремля на розмову Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського.

Про це 24 Каналу заявив громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що пізно вночі кортеж російського диктатора, де він, ймовірно, був, поїхав до Кремля. Зазначимо, що через ракетну атаку росіян частина Миколаєва залишилася без світла.

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"А потім було ухвалено рішення, найімовірніше, ударити ракетами "Калібр" по Миколаєву. Я напряму пов'язую оцю зухвалу атаку саме із розмовою Сі Цзіньпіна із Зеленським", – заявив він.

Клочок припускає, що у Кремлі дуже довго радилися, як же побудувати свою тактику далі та як відреагувати на цю розмову. Мовляв, нещодавно з візитом до Владіміра Путіна приїздив міністр оборони КНР, вони тиснули один одному руки й говорили про "співпрацю у військовій сфері".

"Не так давно був Сі Цзіньпін. Тут багато речей, які вказують на те, що Росія дуже сильно розраховує на допомогу Китаю. Але от ніяк не видається", – зазначив громадський діяч.

На його думку, Китай нині вагомий у міжнародній політиці – був, є і залишається.

Рік він мовчав, спостерігав, за тим, як може завершитися війна Росії проти України. Китай розуміє, що Росія не виграє. Якщо у Путіна, наприклад, логіки немає, то в Китаю вона є – зрозуміла, послідовна, очевидна,

– розповів він.

Чому обстріл Миколаєва може бути реакцією Кремля на розмову Сі та Зеленського: дивіться відео

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що в Росії розуміють те, що КНР дуже сильно впливає на міжнародну політику.

"І от Росія вирішила всього-на-всього, психанули вони вночі, просто випустили 4 "Калібри" по Миколаєву. Це високоточні ракети, яких в Росії не дуже багато. Тут питання: "Для чого?" – наголосив він.

Валерій Клочок упевнений, що так країна-агресорка показала своє обурення.

Путін показав: "Давайте влупімо хоч що-небудь, я ж, мабуть, дуже просив, щоб Сі Цзіньпін не розмовляв із Зеленським". Таке в мене складається враження,

– підсумував він.

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