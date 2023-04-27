Росіяни завдали удару по будинках в Миколаєві: все, що відомо про терористичний обстріл

У ніч на 27 квітня російські війська обстріляли Миколаїв, атакувавши цивільні житлові будинки. Внаслідок цієї атаки є загиблий та поранені.

Вибухи у місті пролунали до оголошення повітряної тривоги. 24 Канал зібрав всю актуальну інформацію щодо терористичного обстрілу Миколаєва 27 квітня.

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Окупанти атакували місто "Калібрами"

Близько 01:00 27 квітня у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Незадовго до цього в місті пролунали потужні вибухи.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є влучання в житлову багатоповерхівку та у 2 приватних будинки. На місця одразу вирушила допомога, людей почали діставати з-під завалів. Окрім цього, росіяни поцілили в історичну будівлю в центрі міста.

Багато людей не могли зрозуміти, чому тривожні сирени не попередили про загрозу. Зранку спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров пояснив, що ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії, що ускладнило їхнє виявлення.

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення,

– підкреслив Назаров.

Рятувальники швидко ліквідували пожежі. Станом на ранок вони розбирають конструкції будівель.

Росіяни цілеспрямовано випустили 4 ракети "Калібр" на 4 цивільні будинки:

1 – в історичну будівлю,

1 – в багатоповерховий житловий будинок,

й по 1 ракеті на 2 приватних будинки.

Серед постраждалих – дитина: що відомо про загиблих та поранених

О 02:04 Віталій Кім повідомив, що відомо про 1 загиблого та 15 поранених. Проте о 6 ранку в ОК "Південь" відзвітували, що кількість постраждалих зросла до 1 загиблого та 23 поранених. Згодом цю інформацію підтвердив очільник ОВА.

Відомо, що серед поранених є 1 дитина.

В результаті нічних прильотів сталося дві пожежі

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки горіли двоповерховий житловий будинок та історична будівля. Першу пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів, другу – на площі 500 кв. м.

Також в результаті обстрілу зруйновано одноповерховий житловий будинок. У ньому постраждали одразу 6 мирних громадян, ще 1 людина загинула. У п'ятиповерхівці за іншою адресою вибуховою хвилею вибито двері та вікна.

Тим часом у мережі поширюють кадри наслідків ворожого обстрілу. На фото видно зруйнований будинок, історичну будівлю, яка горіла, а також пошкоджені мирні будинки.

Наслідки обстрілу Миколаєва 27 квітня: фото "Суспільне", Владислав Назаренко, ДСНС, "НикВести"

Наслідки обстрілу Миколаєва: дивіться відео

Також один із мешканців міста Богдан показав, як з його будинку відчувався четвертий приліт по Миколаєву. Він розповів, що у його квартирі вибило вікно з рами, відкрило двері балкона, пішла тріщина на міжкімнатних дверях, вся підлога в штукатурці. Проте головне, що він залишився цілий.

Відео обстрілу Миколаєва:

Реакція Володимира Зеленського на обстріл Миколаєва

Зранку 27 квітня Володимир Зеленський відреагував на цинічну російську атаку. Він зауважив, Росія "не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського". Глава держави підкреслив, що це черговий злочин російської армії проти людяності й усі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність,

– сказав президент.

Яка ситуація у Миколаївській області