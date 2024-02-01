Російські війська вдарили ракетами по школі в Мирнограді
Джерело:Суспільне
Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Так, цього разу окупанти поцілили ракетою у школу в Мирнограді, що на Донеччині.
Ворожі війська в ніч на 1 лютого обстріляли Мирноград. Вони застосували "С-300".
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Окупанти вдарили ракетами по школі
Відомо, що російська ракета влучила у приміщення школи. Там був розташований "пункт незламності". Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка. На щастя, в будівлі нікого не було.
Російська армія здійснила атаку близько першої ночі 1 лютого. Як додав начальник МВА, за попередніми даними ворожі війська застосували "С-300".
Навколо місця удару пошкоджені житлові будинки та магазин. Відомо, що на місці працюють комунальники. Вони розбирають завали, а також прибирають будівельні конструкції.
Мирноград під атакою росіян: останні новини
- Вночі 29 січня російські військові обстріляли Мирноград. На місці влучання зайнялася пожежа. Речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін повідомив, що площа пожежі була незначна – 20 квадратних метрів, але через руйнування будівлі довелося розкопувати, щоб подолати пожежу. На момент удару в готелі перебували близько 30 людей. Пошкоджено 3 будинки та 3 автомобілі.
- Росія обстріляла Мирноград 4 січня. В результаті була знеструмлена шахта. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що унаслідок прильоту усе розбите: компресорна, вентилятор, зал підіймальної машини.
- Повідомлялося, що в одній із шахт під землею станом на 5 січня перебувало 17 гірників.