ППО, що б'є по своїх та "безекіпажні катери": які фейки знову придумала Росія
Джерело:ЦПД
Російські пропагандисти всіляко намагаються зайти в український інформаційний простір. Вони просувають свої наративи через фейки, проте їх оперативно розвінчують.
Проросійські телеграм-канали поширюють відео нібито роботи української ППО в Одесі. Пропагандисти брешуть, що дві ракети української ППО зійшли з траєкторії та поцілили по одеському супермаркету.
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Розвінчування фейку
Насправді на відео, яке поширюють пропагандисти, зафіксована успішна робота української ППО. На кадрах помітно виліт українських ракет та їхнє влучання в російську ракету, яка після пошкодження двигуна стала пікірувати по спіралеподібній траєкторії.
Крім цього, міноборони Росії заявило про удар "по місцях виробництва та зберігання безекіпажних катерів" ЗСУ. У відомстві цинічно повідомили, що "усі цілі були уражені".
Міноборони ворога не вказувало регіон, де це сталося. Проте місцева влада Одеси повідомила про масований обстріл безпілотниками і ракетами центру міста вночі 14 серпня. За інформацією Повітряних Сил, цілі були збиті ППО.
Росія намагається поширювати свої наративи
- Кремлівські пропагандисти запевняють, що Росія налагодила виготовлення дронів "неосяжними масштабами". В Збройних Силах це прокоментували та описали ситуацію з безпілотниками на полі бою, якою вона є насправді. На думку В'ячеслава Воробйова, командира взводу аеророзвідки, можна констатувати, що сили – рівні. ЗСУ та російські окупанти однаковою мірою озброєні безпілотниками.
- 10 серпня біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали листівки із російськими наративами. У столиці біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали перехожим листівки із закликами чи то розділити Україну, чи то "зачистити" її від українців. Автори листівок одночасно розповідають про наміри євреїв забрати собі українську землю і про "єврейські погроми", які нібито готують українські націоналісти.
- "Чорна трансплантологія" залишається одним із найпопулярніших наративів російської пропаганди. Цього разу фейкороби видавали фото масового поховання жертв російської агресії за докази незаконних пересадок органів. У мережі поширювали повідомлення про те, що при розкопках могили біля лікарні №6 в Харкові знайшли трупи без органів, зокрема немовлят. Насправді ж на фото процес ексгумації братської могили у Лимані.