Екстрені відключення на Одещині: що відомо про відновлення світла

На Одещині тривають роботи з відновлення електропостачання після ранкових обстрілів. Екстрені відключення продовжують діяти через масштабні пошкодження мереж.

Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною після ранкової атаки Росії 17 листопада. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ДТЕК.

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Як одесити виживають під час блекауту

Одеса оговтується від наслідків одного з найпотужніших ракетних ударів по енергосистемі, який завдала російська армія.

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Місто опинилося в темряві, проте деякі райони, такі як селище Котовського, залишаються частково освітленими. Більшість вулиць знеструмлені, що створює труднощі для транспорту. Шум генераторів став частиною міської атмосфери, але одесити демонструють неймовірну стійкість.

Енергетики ДТЕК невпинно працюють над відновленням електропостачання, насамперед для критично важливих об’єктів. У районах, де це можливо, поступово повертається світло й у житлові будинки.

Найскладніша ситуація залишається в Одесі та прилеглих територіях, зокрема в мікрорайонах Таїрова та Аркадія, де наразі немає можливості відновити електрику на об’єктах інфраструктури.

Через значні руйнування енергетичних об’єктів в області запроваджені екстрені відключення. Фахівці продовжують роботу цілодобово, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії.

Мешканцям подякували за терпіння та закликали зберігати спокій, адже місто поступово повертається до життя навіть у таких складних умовах.

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